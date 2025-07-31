iQOO Z10 Turbo+ показали на пресс-рендерах

Компания iQOO опубликовала официальные изображения смартфона iQOO Z10 Turbo Pro+, который будет представлен 7 августа. Аппарат демонстрируется в белой, серой и песочной расцветках. Производитель уже подтвердил наличие топовой 3-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12, невероятной батареи ёмкостью 8000 мАч, а также дисплея с кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит.

Напомним, что недавно был выпущен смартфон iQOO Z10R с 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц, 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит и аккумулятором на 5700 мАч.

Apple выпустит улучшенную Siri в 2026 году…
Компания Apple планирует запустить обновлённую версию голосового помощника Siri, впервые представленную н…
Google готовит к релизу десктопный режим работы…
Согласно свежему отчёту, основанному на утечке исходного кода, Google готовит собственный режим десктопа …
Характеристики Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 слили в сеть…
Компания Samsung, по информации сразу нескольких инсайдеров, представит Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в…
Складной iPhone будут продавать за 2500 долларов…
Вчера Мин-Чи Куо сообщил, что массовое производство складного iPhone начнётся во второй половине 2026 год…
Samsung Galaxy S25 Edge получит 200 Мп…
Вчера от достаточно надёжных инсайдеров появилась неофициальная информация о том, что фронтальная камера …
Realme Neo7 Turbo показали на рендерах …
Компания Realme опубликовала качественные изображения и раскрыла некоторые подробности о смартфоне Neo7 T…
Представлен крохотный смартфон Duoqin Qin K25…
Компания Duoqin, входящая в экостистему Xiaomi, пополнила ассортимент смартфонов моделью Qin K25. Её глав…
OnePlus Ace 5 Extreme Edition получит АКБ на 6700 мАч…
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Ace 5 Extreme Edition, который будет пред…
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor