iQOO Z10 Turbo+ показали на пресс-рендерах

Компания iQOO опубликовала официальные изображения смартфона iQOO Z10 Turbo Pro+, который будет представлен 7 августа. Аппарат демонстрируется в белой, серой и песочной расцветках. Производитель уже подтвердил наличие топовой 3-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12, невероятной батареи ёмкостью 8000 мАч, а также дисплея с кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит.

Напомним, что недавно был выпущен смартфон iQOO Z10R с 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц, 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит и аккумулятором на 5700 мАч.