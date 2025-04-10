iQOO Z10 Turbo показали на пресс-рендере

Компания iQOO опубликовала официальное изображение смартфона iQOO Z10 Turbo, официальная презентация которого ожидается уже в этом месяце. Отметим наличие крупного блока основной камеры с двумя модулями и кольцевой вспышкой, плоскую боковую рамку и оранжевую расцветку корпуса. Производитель уже подтвердил выход старшей модели iQOO Z10 Turbo Pro, которая первой на рынке получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Также ожидается выход базового iQOO Z10 с чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, батареей ёмкостью 7300 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, корпусом толщиной 7,89 мм и изогнутым с четырех сторон AMOLED-дисплеем.