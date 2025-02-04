iQOO Z10 Turbo получит аккумулятор на 7500 мАч

Известный инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о смартфоне iQOO Z10 Turbo, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит аккумулятор ёмкостью 7500 мАч, производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Elite, сдвоенную основную камеру и плоский дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц. Официальный релиз устройства ожидается во втором квартале этого года. Напомним, что модель предыдущего поколения в лице iQOO Z9 Turbo имеет батарею ёмкостью 6000 мАч и корпус толщиной 7,98 мм.