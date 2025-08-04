iQOO Z10 Turbo+ получит быструю оперативную память

Компания iQOO продолжает раскрывать подробности о смартфоне Z10 Turbo+, который будет представлен 7 августа. Итак, аппарат получит топовую 3-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MP12, ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с) и флеш-память UFS 4.1. По данным производителя, аппарат в данной конфигурации набрал 3262390 баллов в популярном бенчмарке AnTuTu. Ранее было объявлено о системе охлаждения VC объёмом 7000 мм³, батарее ёмкостью 8000 мАч, поддержке 90-Вт проводной быстрой зарядки и экране с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит.