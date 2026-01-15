iQOO Z11 Turbo оценили в 345 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z11 Turbo, которая основана на производительном 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Новинка также получила 6,59-дюймовый экран OLED с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и минимальной 1 нит, до 16 ГБ быстрой ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, фирменный игровой чип Q2, систему охлаждения Ice Dome VC, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1.56 дюйма и стабилизация уровня CIPA 4.5) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 7600 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки, тыльную панель из стекла и стекловолокна в зависимости от версии, рамку из алюминиевого сплава, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 355 долларов.