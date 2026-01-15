iQOO Z11 Turbo оценили в 345 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z11 Turbo, которая основана на производительном 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Новинка также получила 6,59-дюймовый экран OLED с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и минимальной 1 нит, до 16 ГБ быстрой ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, фирменный игровой чип Q2, систему охлаждения Ice Dome VC, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1.56 дюйма и стабилизация уровня CIPA 4.5) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 7600 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки, тыльную панель из стекла и стекловолокна в зависимости от версии, рамку из алюминиевого сплава, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 355 долларов.
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
