Напомним, что выпущенный в начале этого года iQOO Z11 оснащается 4-нанометровым чипсетом MediaTek Dimensity 7500 Turbo, 6,83-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой до 144 Гц, яркостью в режиме HBM до 2000 нит и локальной пиковой яркостью 3000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором BlueVolt ёмкостью 7050 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,99 мм и массой 199 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.