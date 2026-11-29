iQOO Z12 Turbo протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO Z12 Turbo, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтверждается наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 17. Аппарат набрал 1659 и 7940 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Напомним, что выпущенный в начале этого года iQOO Z11 оснащается 4-нанометровым чипсетом MediaTek Dimensity 7500 Turbo, 6,83-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой до 144 Гц, яркостью в режиме HBM до 2000 нит и локальной пиковой яркостью 3000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором BlueVolt ёмкостью 7050 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,99 мм и массой 199 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.