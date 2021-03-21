iQOO Z3 5G будет запущен 25 марта

Компания iQOO выпустила первый тизер грядущего смартфона iQOO Z3 5G, который подтверждает, что он будет запущен 25 марта в Китае.

На плакате изображен один из углов задней панели iQOO Z3, который не раскрывает ничего существенного в его дизайне. В листинге нет информации о спецификациях Z3. Однако в нем упоминается номер модели устройства как V2073A.

Данный номер модели V20732A был замечен в Google Play Console и 3C. Список 3C показал, что iQOO Z3 это телефон 5G, который может поставляться с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт. В списке Play Console V2073A указано, что его дисплей поддерживает разрешение FHD +, 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.
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