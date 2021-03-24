iQOO Z3 имеет частоту обновления 120 Гц

iQOO подтвердила, что 25 марта в Китае представит свой новый смартфон серии Z, получивший название iQOO Z3. Теперь же, перед запуском компания раскрыла некоторые ключевые характеристики.

Компания показала, что iQOO Z3 оснащен дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц и частоты дискретизации касания 180 Гц. Смартфон также поддерживает игры с высоким кадром. Компания iQOO также подтвердил, что смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 786G с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 2.2. Ожидается, что он будет поддерживать зарядку вспышки 55 Вт.

Новинка поставляется с поддержкой Multi-Turbo 5.0 Smart Expansion и оснащено пятикратной системой жидкостного охлаждения. Что касается камеры, в телефоне установлена ​​тройная камера, состоящая из 64-мегапиксельного сенсора. Ожидается, что он будет работать под управлением операционной системы Android 11 из коробки и питаться от батареи емкостью 4500 мАч. Смартфон iQOO Z3 будет иметь стартовую цену 276 долларов США.
Комментарии и отзывы iQOO Z3
Обзоры:
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Новости:
Lenovo готовит Legion Pro 2

Lenovo только что анонсировала свой будущий игровой смартфон на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. А...
Black Shark 4 получит дисплей на 720 Гц

Игровой смартфон Black Shark 4 будет анонсирован в понедельник, 23 марта, и он будет обладать некоторыми ...
Складной смартфон Huawei Mate X2 уже стал бестселлером

Компания Huawei похвасталась успехами новенького складного смартфона Mate X2, который появится в китайско...
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питанияОбзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi
Лучшие принтеры. Brother HL-1223WRЛучшие принтеры. Brother HL-1223WR
Xiaomi представит Mi Portable Bluetooth ...
Xiaomi представит Mi Portable Bluetooth Вчера Xiaomi India официально подтвердила, что в марте компания запустит серию Redmi Note 10. В преддвери...
Intel прекращает выпуск чипсета 300-ой с...
Intel прекращает выпуск чипсета 300-ой сIntel объявила о прекращении выпуска чипсета 300-ой серии. Ранее было объявлено о прекращении производств...
GALAX GeForce RTX 3090 Hall Of Fame Edit...
GALAX GeForce RTX 3090 Hall Of Fame EditНовая видеокарта GALAX GeForce RTX 3090 Hall Of Fame Edition попала на тесты оверклокерам. Видеокарта осн...
Xiaomi Mi 11 Special Edition оценен в $7...
Xiaomi Mi 11 Special Edition оценен в $7На сегодняшней презентации компания Xiaomi представила смартфон Mi 11 Special Edition, который отличается...
Раскладной смартфон iPhone Flip показали...
Раскладной смартфон iPhone Flip показалиДизайнер Technizo Concept и профильный ресурс LetsGoDigital поделились своим видением складного смартфона...
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming O...
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OКак и ожидалось, вслед за старшими NVIDIA GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 выходят младшие решения, и ...
Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники...
Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушникиВ прошлом году мы проводили тестирование ASUS ROG Delta с разъемом Type-C и встроенным ЦАП. Не так давно ...
ASUS ROG Phone 5 выйдет в марте...
ASUS ROG Phone 5 выйдет в мартеВесьма ожидаемый и пока что неанонсированный смартфон ASUS ROG Phone 5 за последние недели получил одобре...
Samsung Galaxy Z Fold 3 показали на ренд...
Samsung Galaxy Z Fold 3 показали на рендПрофильный ресурс LetsGoDigital опубликовал качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z...
Представлен геймерский монитор Acer XV27...
Представлен геймерский монитор Acer XV27Компания Acer пополнила ассортимент мониторов моделью XV270Pbmiiprfx (XV0) которая ориентирована на испол...
Gigabyte представила материнскую плату Z...
Gigabyte представила материнскую плату ZGigabyte представила материнскую плату Z590 AORUS XTREME WATERFORCE с встроенным водоблоком. Новинка выгл...
Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite засветился в ...
Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite засветился в Индийский регулятор BIS раскрыл некоторые характеристики смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был ...
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Лучшие принтеры. Brother HL-1223WRЛучшие принтеры. Brother HL-1223WR
Обзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушникиОбзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушники
Обзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесосОбзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесос
Обзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформахОбзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформах
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor