iQOO Z3 имеет частоту обновления 120 Гц

iQOO подтвердила, что 25 марта в Китае представит свой новый смартфон серии Z, получивший название iQOO Z3. Теперь же, перед запуском компания раскрыла некоторые ключевые характеристики.

Компания показала, что iQOO Z3 оснащен дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц и частоты дискретизации касания 180 Гц. Смартфон также поддерживает игры с высоким кадром. Компания iQOO также подтвердил, что смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 786G с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 2.2. Ожидается, что он будет поддерживать зарядку вспышки 55 Вт.

Новинка поставляется с поддержкой Multi-Turbo 5.0 Smart Expansion и оснащено пятикратной системой жидкостного охлаждения. Что касается камеры, в телефоне установлена ​​тройная камера, состоящая из 64-мегапиксельного сенсора. Ожидается, что он будет работать под управлением операционной системы Android 11 из коробки и питаться от батареи емкостью 4500 мАч. Смартфон iQOO Z3 будет иметь стартовую цену 276 долларов США.