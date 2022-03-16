iQOO Z6 5G выпущен в Индии с процессором Snapdragon 695

Сегодня в Индии был выпущен новый смартфон iQOO Z6 5G. Устройство оснащено 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц и чипсетом Snapdragon 695.

iQOO Z6 питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт. На задней панели есть основная камера на 50 МП, а также модули на 2 МП для макросъемки и данных о глубине. Телефон работает под управлением Android 12 с оболочкой Funtouch OS 12. Телефон может похвастаться пятиуровневой системой жидкостного охлаждения, помогающей контролировать температуру, а также сканером отпечатков пальцев на боковой панели и разъемом для наушников на нижней панели.

iQOO Z6 выпускается в цветах Chromatic Blue и Dynamo Black и поступит в открытую продажу с 22 марта. Базовая модель с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти будет продаваться по цене 203 доллара США.