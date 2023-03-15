iQOO Z7 получит SoC Snapdragon 778G+

Китайский бренд iQOO объявил дату выхода смартфона iQOO Z7 – аппарат представят 20 марта. Утверждается, что при цене всего в 145 долларов смартфон получит батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой 120-Вт зарядки, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G+, 6,64-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, а также сдвоенную основную камеру с оптической стабилизацией изображения в главном модуле.

Ранее был представлен смартфон iQOO Z7i, который получил процессор MediaTek Dimensity 6020 с модемом 5G, 6,51-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, от 4 до 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, АКБ на 5000 мАч, поддержкой проводной 15-Вт зарядки и 13-Мп основной камерой. Его цена составляет 130 долларов.