iQOO Z7x получил батарею на 6000 мАч и 80-Вт зарядку

Компания Vivo представила смартфон iQOO Z7x, который станет доступен для покупки в Китае 24 марта по цене в 190, 205 и 220 долларов за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

В оснащение новинки вошел 6,64 дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камера на 8 Мп, сдвоенная тыльная камера с датчиками разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 695, батарея ёмкостью 6000 мАч, поддержка быстрой 80-Вт зарядки, модем для сотовых сетей пятого поколения, боковой дактилоскопический сенсор, корпус с габаритами 164,58:75,80:8,75 мм и массой 205 граммов, а также предустановленная ОС Android 13 с прошивкой OriginOS 3.