iQOO Z7x получил батарею на 6000 мАч и 80-Вт зарядку

Компания Vivo представила смартфон iQOO Z7x, который станет доступен для покупки в Китае 24 марта по цене в 190, 205 и 220 долларов за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

В оснащение новинки вошел 6,64 дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камера на 8 Мп, сдвоенная тыльная камера с датчиками разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 695, батарея ёмкостью 6000 мАч, поддержка быстрой 80-Вт зарядки, модем для сотовых сетей пятого поколения, боковой дактилоскопический сенсор, корпус с габаритами 164,58:75,80:8,75 мм и массой 205 граммов, а также предустановленная ОС Android 13 с прошивкой OriginOS 3.
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2 может выйти в России …
В базе Евразийской экономической комиссии обнаружились сведения о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, к…
Samsung Galaxy S23 будут обновлять до 2028 года …
Компания Samsung объявила, что представленные несколько дней назад флагманские смартфоны Samsung Galaxy S…
Топовая версия Huawei Pocket S появилась в продаже…
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу топовую версию складного смартфона Pocket S, который оснаща…
Смартфоны Samsung Galaxy S22 получили прошивку One UI 5.1…
Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной оболочки One UI 5.1 на основе ОС Android 13 для см…
В сеть утекли цены Samsung Galaxy A34 и A54…
Сетевые источники раскрыли цены на смартфоны среднего уровня Samsung Galaxy A34 и A54, официальная презен…
Опубликовано фото заката с камерофона Huawei P60 Pro …
Руководитель компании Huawei Юй Чэндун поделился новым снимком, сделанным на еще не представленный официа…
Oppo Reno 8T готов к глобальному релизу …
Компания Oppo объявила о скором глобальном релизе смартфона Reno 8T, который выйдет в двух версиях. Перва…
Объявлена дата выхода Oppo Find X6 и X6 Pro…
Компания Oppo объявила, что флагманские смартфоны смартфоны Find X6 и Find X6 Pro, а также планшет Pad 2 …
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor