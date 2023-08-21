iQOO Z8 получит SoC MediaTek Dimensity 8200

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Z8, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,64-дюймового плоского IPS-экрана с разрешением 2388:1080 пикселей и высокой частотой обновления (вероятно, 120 Гц), 5-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, предустановленной фирменной прошивкой OriginOS 3.0 на основе ОС Android 13, сдвоенной тыльной камеры с главным модулем на 64 Мп с оптической стабилизацией и вспомогательным на 2 Мп, фронтальной камеры разрешением 13 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки проводной 120-Вт зарядки.

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