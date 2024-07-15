iQOO Z9 Lite 5G оценен в 125 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z9 Lite 5G, которая появится в продаже 20 июля по цене в 125 и 137 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, слотом для карты памяти microSD, 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1612:720 точек, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 840 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, адаптерами WiFi 5 и Bluetooth 5.2, а также предустановленной фирменной прошивкой Funtouch OS 14 на основе операционной системы Android 14.