iQOO Z9 Turbo Long Battery Edition получит 144-Гц экран

Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне iQOO Z9 Turbo Long Battery Edition, который будет представлен в самом начале 2025 года. Производитель подтвердил наличие дисплея с люминесцентным материалом Huaxing C8, пиковой яркостью 4500 нит, кадровой 144 Гц, PWM-регулировкой 3840 Гц и сертификацией SGS о низком уровне синего света и минимальным мерцанием. Ранее стало, что аппарат оснастят батареей ёмкостью 6400 мАч, суббфланманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и корпусом толщиной 7,98 мм и массой 196 грамм. Также может получить фронтальную камеру на 16 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик), а также защиту от влаги (степень IP64).