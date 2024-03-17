iQOO Z9 Turbo получит 80-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора 3C появилась информация о смартфоне iQOO Z9 Turbo, который еще не был представлен официально. Агенство подтвердило наличие поддержки 80-Вт проводной зарядки, модема для сотовых сетей пятого поколения и адаптеров питания V8073L0A1-CN и V8073L0E0-CN.

Ранее авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщал, что iQOO Z9 Turbo оснастят новой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, экраном с разрешением 1,5K и аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Официальный релиз смартфона ожидается в первой половине года.
Apple интегрирует ИИ в iPhone 16…
Большие языковые модели для работы искусственного интеллекта обычно требуют исключительно больших ресурсо…
Google готовит повышение цены для Pixel 8a…
Если верить информации от достаточно надёжного источника, грядущий смартфон Pixel 8a от Google может быть…
Представлен смартфон Huawei Nova 12 …
Компания Huawei представила смартфон Nova 12, который оценен в 420 и 560 долларов за версии с 256 ГБ и 51…
Realme NARZO 70 Pro 5G показали на рендерах …
Компания Realme опубликовала несколько тизеров смартфона Realme NARZO 70 Pro 5G, раскрывающих некоторые х…
Представлен смартфон Meizu 21 Pro …
Компания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 21 Pro, которая появится в кита…
Представлен смартфон Nokia G22 Peach Edition…
Компания HMD Global выпустила новую версию смартфона Nokia G22, которая отличается от ранее выпущенных ва…
TSMC готовит чипы на 2 нанометрах…
Сегодня появилась информация о том, что компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) готови…
Samsung создаёт Exynos 2500 на 2 ни…
Иностранные инсайдеры сообщают, что компания Samsung, видимо, решила сосредоточиться на своей технологии …
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor