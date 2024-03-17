iQOO Z9 Turbo получит 80-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора 3C появилась информация о смартфоне iQOO Z9 Turbo, который еще не был представлен официально. Агенство подтвердило наличие поддержки 80-Вт проводной зарядки, модема для сотовых сетей пятого поколения и адаптеров питания V8073L0A1-CN и V8073L0E0-CN.

Ранее авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщал, что iQOO Z9 Turbo оснастят новой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, экраном с разрешением 1,5K и аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Официальный релиз смартфона ожидается в первой половине года.