iQOO Z9 Turbo+ получит батарею на 6000 мАч

В сети появились подробности о заточенном на игры Android-смартфоне iQOO Z9 Turbo+, официальный релиз которого ожидается уже в середине или конце этого месяца. Производитель подтвердил, что новинка будет основана на топовой 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 9300 Plus. Судя по намекам iQOO на «агрессивное ценообразование», новинка станет самой доступной моделью на базе этого процессора.

iQOO Z9 Turbo+ также оснастят 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и подэкранным дактилоскопическим сенсором, предустановленной операционной системой Android 14, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки.