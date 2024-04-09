iQOO Z9 Turbo получит тонкий корпус

Руководитель бренда iQOO подтвердил слухи о том, что смартфон iQOO Z9 Turbo будет представлен уже в этом месяце. По предварительным данным, аппарат оснастят новым тонким аккумулятором Blue Ocean от Vivo ёмкостью 6000 мАч, корпусом толщиной 7,98 мм, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц, графическим адаптером Adreno 735 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, сдвоенной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, дисплеем с разрешением 1,5K и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. В апреля также ожидается выход смартфона Redmi Turbo 3 на той же платформе Snapdragon 8s Gen 3.

Официально: смартфон Honor Flip выйдет в этом году …
Руководитель компании Honor подтвердил информацию о разработке складного смартфона Honor Flip, релиз кото…
Samsung Galaxy A55 оценили в 480 евро …
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A55 5G, которая будет стоить в Европе 48…
В России стартовали продажи Honor Magic V2…
Отечественные ритейлеры дали старт продажам складного смартфона Honor Magic V2, международный релиз котор…
Honor X50 GT внезапно занял второе место в рейтинге MasterLu…
Команда китайского бенчмарка MasterLu опубликовала рейтинг Android-смартфонов с самым плавным интерфейсом…
iPhone 15 Pro провалил испытание на прочность …
В сети появилось тестирование на прочность смартфонов Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 14 Pro и iPhone 15 Pro. У…
Официально: Nothing Phone (2a) готов к выходу …
Компания Nothing опубликовала тизер смартфона Nothing Phone (2), подтвердив скорый релиз устройства. Дата…
Realme 12X оценили в 195 долларов …
Компания Realme представила недорогой смартфон Realme 12X, который появится в китайской продаже 1 апреля …
Кнопочный телефон Coolpad Golden Century Y60 получил поддерж…
Китайский производитель Coolpad пополнил ассортимент кнопочных телефонов моделью Golden Century Y60 (Jins…
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor