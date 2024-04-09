iQOO Z9 Turbo получит тонкий корпус

Руководитель бренда iQOO подтвердил слухи о том, что смартфон iQOO Z9 Turbo будет представлен уже в этом месяце. По предварительным данным, аппарат оснастят новым тонким аккумулятором Blue Ocean от Vivo ёмкостью 6000 мАч, корпусом толщиной 7,98 мм, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц, графическим адаптером Adreno 735 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, сдвоенной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, дисплеем с разрешением 1,5K и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. В апреля также ожидается выход смартфона Redmi Turbo 3 на той же платформе Snapdragon 8s Gen 3.