iQOO Z9 Turbo протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO Z9 Turbo, официальный релиз которого состоится 24 апреля. Бенчмарк подтвердил наличие новенькой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 1975 баллов и 5208 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее уже было объявлено, что в бенчмарке AnTuTu iQOO Z9 Turbo набирает 1764028 баллов.

Смартфону также приписывают наличие 6,78-дюймового плоского OLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, батареи ёмкостью 6000 мАч, селфи-камеры на 16 Мп и основной камеры разрешением 50 Мп.
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