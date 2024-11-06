iQOO Z9: новый игрок на российском рынке смартфонов

5 ноября 2024 г. – Бренд iQOO, принадлежащий компании vivo и известный своими мощными решениями для мобильного гейминга, анонсировал выход на российский рынок нового смартфона iQOO Z9. С 11 ноября пользователи смогут приобрести устройство на официальном сайте vivo, а также у партнеров, включая крупные маркетплейсы.iQOO Z9 позиционируется как смартфон среднего ценового сегмента с впечатляющими характеристиками, способными составить конкуренцию флагманам. Он оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность благодаря архитектуре с восьмиядерной конфигурацией (1+3+4), аналогичной той, что используется в топовых моделях Snapdragon 8 Gen 2. Это делает устройство подходящим для многозадачности и требовательных мобильных игр.

Корпус толщиной 7,98 мм скрывает емкий аккумулятор на 6000 мАч, что, по заявлениям компании, обеспечит длительное время работы без подзарядки. Система охлаждения площадью 6043 мм² также была улучшена, что позволит смартфону сохранять стабильную производительность при интенсивном использовании.Экран iQOO Z9 – еще одно преимущество устройства. Он представляет собой 6,7-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, что гарантирует плавное отображение динамичных сцен. Пиковая яркость дисплея достигает 4500 нит, что повышает комфорт при использовании смартфона на улице.iQOO Z9 будет доступен в двух версиях с объемом памяти 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Стоимость и доступные акции будут объявлены ближе к старту продаж.