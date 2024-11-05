iQOO Z9 оценен в 28 тысяч рублей

Бренд iQOO выпустил на российский рынок смартфон iQOO Z9, который был представлен в Китае еще минувшей весной. Новинку оценили в 28 и 33 тысячи рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, системой охлаждения площадью 6043 мм², 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 4500 нит и кадровой частотой 144 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX882) и 2 Мп (сенсор глубины сцены), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, модулем NFC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и предустановленной прошивкой Funtouch OS14 на основе операционной системы Android 14.
Google сломала Pixel 6 апдейтом до Android 15…
Сегодня компания Google наконец-то начала распространять обновление до операционной системы Android 15 на…
Смартфон Xiaomi 11 обновят до HyperOS 2…
Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов и планшетов, которые будут обновлены до фирменной прошивки…
Смартфон OPPO F27 5G оценен в 275 долларов …
Компания OPPO представила среднебюджетный смартфон F27 5G, который основан на 6-нанометровой однокристаль…
Samsung Galaxy S25 всё же выйдет на Exynos 2500…
Некоторое время назад в сети появились новые слухи о том, что компания Samsung может в будущем задействов…
Смартфон Motorola Moto S50 оценили в 310 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto S50, которая основана на 4-нанометровой о…
Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro появились в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в продажу на родном китайском рынке флагманские смартфоны Xiaomi 15 и 15 Pro, к…
OnePlus Ace 5 может получить батарею на 6500 мАч…
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился обновленными сведениями о смар…
Представлен смартфон Samsung Galaxy A16 5G…
Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy A16 5G, которая основана на фи…
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor