iQOO Z9 оценен в 28 тысяч рублей

Бренд iQOO выпустил на российский рынок смартфон iQOO Z9, который был представлен в Китае еще минувшей весной. Новинку оценили в 28 и 33 тысячи рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, системой охлаждения площадью 6043 мм², 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 4500 нит и кадровой частотой 144 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX882) и 2 Мп (сенсор глубины сцены), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, модулем NFC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и предустановленной прошивкой Funtouch OS14 на основе операционной системы Android 14.