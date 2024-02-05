iQOO Z9 получит OLED-экран и мощный процессор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне iQOO Z9, дата выхода которого пока не раскрывается. Утверждается, что аппарат получит OLED-экран с разрешением 1,5K и производительный 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8300 с тактовой частотой до 3,35 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP6.

Напомним, что предыдущее поколение в лице iQOO Z8 оснащается 6,64-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2388:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 500 кд/м2, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP6, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, теплораспределительной пластиной на 3002 мм², корпусом толщиной 8,75 мм и массой 201,5 г., сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация изображения)и Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки и стереодинамиками.