iQOO Z9 получит OLED-экран и мощный процессор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне iQOO Z9, дата выхода которого пока не раскрывается. Утверждается, что аппарат получит OLED-экран с разрешением 1,5K и производительный 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8300 с тактовой частотой до 3,35 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP6.

Напомним, что предыдущее поколение в лице iQOO Z8 оснащается 6,64-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2388:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 500 кд/м2, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP6, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, теплораспределительной пластиной на 3002 мм², корпусом толщиной 8,75 мм и массой 201,5 г., сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация изображения)и Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки и стереодинамиками.
Realme GT5 Pro испытали в бенчмарке Geekbench …
В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования новой версии смартфона Realme GT5 Pro…
Официально: Realme 12 Pro дебютирует 29 января …
Компания Realme объявила, что презентация смартфонов линейки Realme 12 Pro состоится 29 января. Судя по т…
Oppo Reno11 появился в продаже …
Компания OPPO дала старт китайским продажам смартфонов серии Reno11, которая была представлена несколько …
Realme 12 Pro оценен в 315 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 12 Pro, которая оценена на дебютном индий…
Официально: iQOO Neo9 Pro получит 120-Вт зарядку …
Бренд iQOO опубликовал новые тизеры, посвященные еще не представленному официально смартфону iQOO Neo9 Pr…
Смартфон OnePlus Ace 3 оценили в 350 долларов …
Компания OnePlus представила субфлагманский смартфон OnePlus Ace 3, который обойдется на домашнем китайск…
HarmonyOS NEXT получит 5 тысяч нативных приложений…
На мероприятии по развитию экосистемы операционной системы HarmonyOS президент компании Huawei Device Clo…
Google Pixel 9 Pro показали на рендерах …
Авторитетный инсайдер OnLeaks и профильный ресурс Mysmartprice опубликовали качественные изображения флаг…
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor