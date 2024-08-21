iQOO Z9s Pro оценен в 300 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z9s Pro, которая станет доступна для покупки на дебютном индийском рынке по цене 300, 320 и 345 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Аппарат оснастили 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 4500 нит и частотой обновления изображения 120 Гц, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой до 2,6 ГГц, оперативной памятью стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и фирменной надстройкой Funtouch на базе ОС Android 14 с гарантированными обновлениями ОС.
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