iQOO представила смартфон Neo 9S Pro

Относительно недавно, в декабре 2023 года, был представлен смартфон iQOO Neo9 Pro — он работает на базе процессора Dimensity 9300, который в целом неплохо справляется с поставленными задачами. А теперь бренд, принадлежащий компании Vivo, официально сообщил, что новый смартфон из той же линейки под названием iQOO Neo 9S Pro будет представлен на рынке в самое ближайшее время и будет работать на новой платформе Dimensity 9300+. Её представили буквально сегодня, так что это первый гаджет, который поступит в продажу на базе нового процессора. Примечательно, что смартфон также появился на живых фотографиях, которые демонстрируют его дизайн корпуса и некоторые особенности — в целом это привлекательный смартфон, но это дело вкуса, конечно.

Нужно отметить, что смартфон iQOO Neo 9S Pro, видимо, будет иметь ту же конструкцию корпуса, что и Neo9 и Neo9 Pro — две камеры на задней панели, плоская рамка по бокам, плоская панель спереди. Это значит, что большинство характеристик, скорее всего, останутся прежними. Соответственно, можно ожидать 6,78-дюймовый OLED-дисплей и аккумулятор на 5160 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт. При этом производитель ничего не сказал о стоимости нового смартфона и точную дату релиза тоже не сообщил. Это значит, что придётся подождать первый смартфон на базе данного процессора, что немного огорчает, ведь у него множество фишек для взаимодействия с ИИ, которые хочется попробовать как можно скорее. Да и цену хотелось бы предельно демократичную.
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