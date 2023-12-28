iQOO представила смартфон Neo9 Pro

Сегодня компания iQOO, которая выпускает достаточно интересные смартфоны флагманского уровня по низкой цене, представила смартфон iQOO Neo9 Pro — он оснащён процессором Dimensity 9300, который успел завоевать аудиторию по всему миру благодаря высокой производительности при достаточно низком потреблении энергии. Данный смартфон предлагает до 16 гигабайт оперативной памяти и до, внимание, 1 терабайта хранилища для личного контента. Компания также использует чип Q1, который, по словам представителей бренда, поможет в играх, повышая производительность, а также данный смартфон получил более продвинутую систему охлаждения, что тоже достаточно важно на самом деле.

На фронтальной панели смартфона iQOO Neo9 Pro установлен 6,78-дюймовый экран LTPO AMOLED, который демонстрирует яркость до 1400 нит. Также у дисплея имеется поддержка HDR10+, а ещё смартфон можно использовать мокрыми руками, хотя до сих пор этот бонус является очень спорным. Ещё iQOO Neo9 Pro оснащён двумя 50-мегапиксельными датчиками, один из которых выполняет функцию основного сенсора, а другой обеспечивает возможность снимать под широким углом. За работу устройства отвечает аккумуляторная батарея на 5160 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, но нельзя сказать, что это нечто невероятное на самом деле — на рынке есть и более мощные решения. Стоимость смартфона пока что не сообщается, но производитель планирует выпустить гаджет в продажу уже 30 декабря, так что скоро и эти данные будут озвучены.