iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - новый игровой монитор с частотой обновления 144 Гц

Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - это последнее дополнение к игровым мониторам из серии Red Eagle

Монитор оснащен 34-дюймовым дисплеем ADS-IPS с разрешением 3440 x 1440 пикселей. Панель дисплея покрывает 100% цветового пространства sRGB и 74% NTSC. Также обеспечивает яркость 350 кд / м², а коэффициент статической контрастности составляет 1000: 1.

Время отклика 1 мс с максимальной частотой обновления 144 Гц благодаря поддержке AMD FreeSync Premium. Подставка монитора может быть снята для настенного монтажа VESA (отверстия 100 x 100 мм) и обеспечивает регулировку высоты (130 мм), регулировку наклона (от -3 ° до 22 °), поворот (45 ° в любом направлении).

Имеется два стерео-динамика мощностью 5 Вт, два входа HDMI 2.0, два входа DisplayPort 1.2, два порта USB 3.0 и разъем для наушников 3,5 мм.

Монитор поддерживает HDR, использует технологии с низким уровнем синего света и без мерцания и имеет черный тюнер, позволяющий пользователям регулировать яркость и темные оттенки для улучшения качества просмотра.