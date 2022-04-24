iiyama представила 34-дюймовый изогнутый монитор Prolite XCB3494WQSN

Компания iiyama представила новый изогнутый монитор Prolite XCB3494WQSN.

Prolite XCB3494WQSN имеет 34-дюймовую панель VA с кривизной 1500R, частотой обновления 120 Гц, MPRT 0,4 мс и разрешением 3440×1440 (соотношение сторон 21:9). Как и большинство панелей VA, он имеет приличный коэффициент контрастности 3000: 1, но яркость составляет всего 300 нит. Кроме того, панель имеет 8-битную глубину цвета и покрывает 99% цветового спектра sRGB и 82% гаммы NTSC.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и предлагает несколько предустановленных цветов, в том числе режим слабого синего света для предотвращения утомления глаз.

На задней панели расположены разъемы и порты для подключений, такие как: порт HDMI, DisplayPort, разъем для наушников и порт USB-C 3.0 с подачей питания 65 Вт и альтернативным режимом DP. Кроме того, монитор оснащен 2 динамиками по 2 Вт, портом LAN, USB-концентратором с 3 портами USB-A 3.0 и KVM-переключателем.

Информация о цене монитора не подтверждены.