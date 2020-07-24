iiyama представила изогнутый сверхширокий 34 дюймовый монитор G-Master GB3466WQSU Red Eagle

Наконец-то вышел в продажу долгожданный монитор компании iiyama, это изогнутый сверхширокий 34 дюймовый монитор G-Master GB3466WQSU Red Eagle. Монитор впечатляет своими возможностями и своим дизайном.

Монитор G-Master GB3466WQSU Red Eagle оснащен 8-битной VA панелью с контрастностью 3000: 1. Время отклика составляет 1 мс, пиковая яркость 400 кд/м2. Кривизна экрана 1500R и широкие углы обзора обеспечивают расширенные возможности просмотра контента. Максимальное разрешение 3440 × 1440 пикселей, а 144 Гц позволять пользователю насладиться любимыми играми.

Модель поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro и HDR400, а также технологией подавления мерцания и уменьшение синего света для защиты глаз. Доступные разъемы: два порта HDMI, два порта DisplayPort, разъем для наушников, USB-концентратор. Реализована поддержка VESA 100 на 100 мм. Монитор можно регулировать по высоте, углу наклону.

Стоимость монитора на рынке iiyama G-Master GB3466WQSU Red Eagle составляет 547 долларов.
Комментарии и отзывы iiyama G-Master GB3466WQSU Red Eagle
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