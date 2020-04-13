iiyama представила новый монитор G-Master GB3461WQSU

Компания iiyama представила новый монитор серии Red Eagle G-Master GB3461WQSU. Это 34 дюймовый монитор с IPS матрицей и разрешением 3440×1440 пикселей. Частота обновления составляет 144 Гц.

Монитор покрывает 100% цветовой гаммы sRGB предоставляя пользователю точность цветопередачи и широкие углы обзора. Модель поддерживает технологию FreeSync Premium и Low Framerate Compensation, LFC (Компенсация низкой частоты кадров).

iiyama G-Master GB3461WQSU можно регулировать по высоте (на 13 см), наклону и поворачивать влево и вправо. Дополнительные возможности монитора: OverDrive, HDR и VESA 100 на 100. Модель оснащена двумя встроенными динамиками мощностью по 5 Вт.

Для подключения есть два порта HDMI, два разъема DisplayPort, два USB 3.0 и аудиоразъем. Цены пока не объявлены.