iiyama выпускает два монитора серии G-Masters Red Eagle

iiyama объявила о выпуске двух мониторов серии G-Masters Red Eagle - GB2770HSU-B1 и GB2470HSU-B1. Это 27 и 24-дюймовые мониторы с разрешением FullHD.

Мониторы iiyama под номером модели GB2770HSU-B1 и GB2470HSU-B1 оснащены сверхбыстрой IPS-панелью с низким временем отклика 0,8 мс и частотой обновления до 165 Гц. Обе модели поддерживают технологию FreeSync Premium, функцию Black Tuner. Мониторы имеют предустановленные игровые режимы для более качественного игрового процесса.

Эргономичная подставка обеспечивает регулировку высоты, наклона и вращение монитора в стороны, есть два динамика по 2 Вт, VESA 100 на 100 мм. Разъемы на задней панели HDMI, DisplayPort, два порта USB 2.0, разъем для наушников.

Информация от цене мониторов на данный момент отсутствует.
Комментарии и отзывы iiyama GB2770HSU-B1 и GB2470HSU-B1
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