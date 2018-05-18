iiyama выпускает три новых монитора под логотипом G-Master

iiyama отмечает введение трех новых мониторов G-Master и нового логотипа G-Master, iiyama запускает общеевропейское соревнование, в котором поклонники могут выиграть один из 10 новых мониторов Black Hawk и Red Eagle или одну из ста других призов.

Серия Black Hawk Red Eagle Модель G-Master GB2530HSU-B1 G-Master GB2730HSU-B1 G-Master GB2560HSU-B1 Диагональ 24,5" 27" 24.5" Время отклика & частота обновления 1ms, 40~75Hz, FreeSync™ 1ms, 40~144Hz, FreeSync™ Матрица TN LED (без 3 рамок) Разрешение экрана Full HD 1920 x 1080 @75Hz Full HD 1920 x 1080 @144Hz Регулировка по высоте/поворот 13cm / 90° Входы VGA (60Hz), HDMI, DisplayPort HDMI, DisplayPort Особенности OverDrive, Black Tuner, Blue Light Reducer, Predefined and Custom Gaming Modes Audio / Другие 2x2W динамика, разъем для наушников, USB HUB 2x2.0 Розничная цена £144,00 / 165 Eur / 219 USD £188,40 / 215 Eur / 249 USD £220,80 / 249 Eur / 298 USD

Новые модели Black Hawk - это 24,5-дюймовый G-Master GB2530HSU-B1 и 27-дюймовый G-Master GB2730HSU-B1. Оба обеспечивают потрясающее время отклика 1 мс и частоту обновления 75 Гц. Новый Red Eagle - это 24,5-дюймовый G-Master GB2560HSU-B1 с временем отклика 1 мс и частотой обновления 144 Гц. Идеальный игровой монитор для конкурентных игр PvP, таких как COD и CS: GO. Все три модели поддерживают технологию FreeSync и оснащены регулируемой по высоте стойкой с функцией поворота (поворота экрана) и функцией редуктора голубого света. Регулируемые по высоте подставки позволяют очень легко регулировать положение экрана монитора в соответствии с предпочтениями геймеров, в то время как функция редуктора синего света делает игры гораздо менее утомительными и более легкими для глаз. Когда игра длится дольше, обе функции существенно улучшают комфорт.