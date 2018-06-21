iiyama выпускают новые мониторы ProLite TFxx38UHSC

iiyama представили новую 38-ую серию мониторов ProLite TFxx38UHSC , ранее была 37 серия, которая широко использовалась в музеях, киосках, магазинах и интерактивных рекламных щитах по всему миру.Все пять моделей в новой серии имеют возможность работать 24/7 без перерывов, его можно установить как горизонтально, так и вертикально ориентированно. 38-я серия интерактивных дисплеев доступна в диагоналях: 32 ", 43", 49 ", 55" и 65 ". Они предназначены для интенсивного использования.