инсайдер показал видео распаковки Samsung Galaxy Buds3

А сегодня новый источник из Дубая опубликовал в социальных сетях сразу два видео распаковки белых и серых Galaxy Buds3. Они, безусловно, на 100% идентичны, за исключением цветового оформления. Соответственно, переход Samsung на дизайн со стержнем был подтверждён благодаря видео, пусть его опубликовали и не официально, но это явно реальный ролик и на нём всё прекрасно видно. Также на ролике можно увидеть светодиодную полоску на каждом стержне, которая, вероятно, будет выполнять какие-то задачи вроде уведомлений или каких-то других вещей. Проблема данных наушников только в том, что у них нет ничего нового. такой дизайн уже давно использовала Apple, так что Samsung просто решила его скопировать — это будет сложно продать потенциальному покупателю, который хочет нечто действительно классное.