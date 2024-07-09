инсайдер показал видео распаковки Samsung Galaxy Buds3

Завтра, 10 июля, состоится грандиозное мероприятие Samsung Unpacked, на котором компания планирует показать складные смартфоны Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, а также новые умные часы Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra. Кроме того, компания также планирует официально представить беспроводные наушники Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3 Pro. Стоит напомнить, что эти наушники в последнее время часто появлялись в утечках, так что сомневаться в релизе устройства не приходится. В сети на самом деле даже публиковали розничные коробки Buds3, а также первые впечатления от первых покупателей Buds3 Pro, которые каким-то образом приобрели их до официального анонса (вероятно, всё дело в ошибке ритейлеров).

А сегодня новый источник из Дубая опубликовал в социальных сетях сразу два видео распаковки белых и серых Galaxy Buds3. Они, безусловно, на 100% идентичны, за исключением цветового оформления. Соответственно, переход Samsung на дизайн со стержнем был подтверждён благодаря видео, пусть его опубликовали и не официально, но это явно реальный ролик и на нём всё прекрасно видно. Также на ролике можно увидеть светодиодную полоску на каждом стержне, которая, вероятно, будет выполнять какие-то задачи вроде уведомлений или каких-то других вещей. Проблема данных наушников только в том, что у них нет ничего нового. такой дизайн уже давно использовала Apple, так что Samsung просто решила его скопировать — это будет сложно продать потенциальному покупателю, который хочет нечто действительно классное.
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