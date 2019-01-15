itel A44 Air бюджетный смартфон с двойной камерой

Гонконгская компания Transsion Holdings представила бюджетный смартфон itel A44 Air.

Аппарат представляет собой телефон Android Go, что означает, что он работает с настроенной версией ОС Android Oreo и поставляется со скромными характеристиками. Главной особенностью нового телефона itel является его двойная задняя камера, которая поддерживает искусственный интеллект (AI) для улучшения снимков. itel A44 Air поставляется с 5,45-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18: 9 и разрешением 480 x 960 пикселей. Телефон оснащен четырехъядерным чипсетом SC9823E с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Питает устройство батарея емкостью 2400 мАч. Стоимость данного смартфона составляет 70 долларов.