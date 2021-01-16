itel Vision 1 Pro с дисплеем HD + и Android 10 Go

Itel Vision 1 Pro начального уровня, который теперь появился на индийском рынке. Itel Vision 1 Pro оснащен 6,52-дюймовым IPS панелью с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей.

Для съемки селфи в itel Vision 1 Pro установлена ​​5-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели находится система с тремя камерами, которая включает в себя 8-мегапиксельную основную камеру и пару объективов VGA. Компания утверждает, что itel Vision 1 Pro может делать улучшенные, более яркие и кристально чистые снимки качества HDR с потрясающей четкостью даже при слабом освещении.

Датчик отпечатков пальцев также доступен на задней части телефона. Смартфон также поддерживает разблокировку по лицу. За производительность отвечает четырехъядерный процессор Cortex-A53 с тактовой частотой 1,4 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. В телефоне установлена ​​батарея емкостью 4000 мАч. Из коробки itel Vision 1 Pro работает на Android 10 Go. Стоимость itel Vision 1 Pro составляет 90 долларов США и доступен в цветах: Aurora Blue и Ocean Blue.
Комментарии и отзывы itel Vision 1 Pro
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