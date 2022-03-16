itel представила два новых смартфона A49 и A27

Компания itel представила на российском рынке два новых смартфона из базовой A-серии. Модели itel A49 и A27 представляют собой обновление устройств A48 и A25. Новинки отличаются улучшенными характеристиками и обновленным дизайном.

Главная отличительная особенность смартфонов — это емкий аккумулятор на 4000 мАч и функция управления энергосбережением AI Power Master. На одном заряде аккумулятора itel A49 способен проигрывать видео в течение 11,5 часов, музыку — в течение 86 часов. У модели A27 эти показатели составляют 9 и 53 часа соответственно.

itel A49 оснащен 6.56-дюймовым дисплеем с разрешением 1612 x 720 пикселей и яркостью на уровне 400 нит. Сверху дисплея находится каплевидный вырез под фронтальную камеру. Тонкие рамки и закругленный 2.5D-экран создают оригинальный внешний вид устройства, при этом полезная площадь экрана составляет 90%. Смартфон itel A27 комплектуется ярким 5.45 IPS-дисплеем с разрешением 960 х 480 пикселей.

Оба устройства комплектуются 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти, также есть возможность установки карты памяти объемом до 128 ГБ. За производительность смартфонов отвечает 4-х ядерный процессор Unisoc SC9832E, базирующийся на Cortex A55 с частотой 1.4 ГГц. Он работает в паре с графическим процессором ARM Mali-T820 с тактовой частотой 680 МГц. В качестве операционной системы установлен Android 11 Go Edition. Такой комплект позволяет смартфонам выполнять повседневные задачи и без задержек переключаться между открытыми приложениями.

Смартфоны оснащены двойными основными камерами на 5 Мп с искусственным интеллектом и автофокусом. Для пользователя доступны различные режимы улучшения съемки: HDR, Pro, портретный, ночной и панорамный режимы. Разрешение видео составляет 1080P. С помощью функции Al Beauty Effect снимки на фронтальную камеру можно сделать более четкими и естественными. Бьютификатор также работает при видеозвонках в WhatsApp. Оба устройства поддерживают функцию разблокировки по лицу.

Для быстрого и безопасного доступа к личным данным на задней панели гаджетов расположены датчики отпечатка пальца, которые поддерживают ряд дополнительных функций: запуск приложения, включение камеры, ответ на звонок, быстрый набор и выключение будильника. Также доступны специальные возможности: режим защиты от подглядывания и противоугонная сигнализация.

Устройства подключаются к сетям стандарта 4G и поддерживают VoLTE на обеих SIM-картах. Также новинки оснащены модулями Bluetooth 4.2, GPS, A-GPS, GLONASS. А49 представлен в голубом и черном цветах и имеет размеры 165,5 х 76,2 х 9,6 мм, а вес 209 г. Модель А27 доступна в сером и синем цветах и имеет меньшие размеры: 153 х 74,6 х 11 мм, вес составляет 170 г. itel A49 (A661L) и A27 (A551L) уже доступны в продаже по рекомендуемой розничной цене 9 990 и 7 990 рублей.
Комментарии и отзывы itel
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