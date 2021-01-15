itel выпустит смартфон за 96 долларов

На рендере грядущий смартфон itel имеет дисплей с вырезом в виде капли. Ожидается, что высокий экран обеспечит разрешение HD+. Задняя панель телефона вроде бы сделана из поликарбоната. В верхнем левом углу задней панели находится система с тремя камерами. Также по слухам, смартфон будет оснащен аккумулятором большой ёмкостью. К сожалению неизвестно, есть ли в телефоне сканер отпечатков пальцев.
На прошлой неделе компания itel сообщила в СМИ, что за последние пять лет, компания привлекла более 7000 миллионов клиентов в Индии. Китайская компания Transsion Holdings является владельцем телефонных брендов Tecno, Infinix и itel.