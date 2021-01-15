itel выпустит смартфон за 96 долларов

Компания itel выпустит новый смартфон по цене 96 долларов. Название устройства пока не известно. Однако издание опубликовало рендер загадочного телефона, чтобы раскрыть его внешний вид.

На рендере грядущий смартфон itel имеет дисплей с вырезом в виде капли. Ожидается, что высокий экран обеспечит разрешение HD+. Задняя панель телефона вроде бы сделана из поликарбоната. В верхнем левом углу задней панели находится система с тремя камерами. Также по слухам, смартфон будет оснащен аккумулятором большой ёмкостью. К сожалению неизвестно, есть ли в телефоне сканер отпечатков пальцев.

На прошлой неделе компания itel сообщила в СМИ, что за последние пять лет, компания привлекла более 7000 миллионов клиентов в Индии. Китайская компания Transsion Holdings является владельцем телефонных брендов Tecno, Infinix и itel.