Камерофон Huawei P50 Pro подешевел на 80 долларов

Компания Huawei снизила в Китае цены на флагманский смартфон Huawei P50 Pro, который совсем недавно вышел в России. Скидка составила 80 долларов. Теперь вариант с платформой Qualcomm Snapdragon 888 4G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти можно купить за 865 долларов. Версии на 8/256 и 8/512 ГБ оценены в 945 и 1100 долларов соответственно. Последняя, напомним, основана на фирменном чипсете Kirin 9000 4G.

Huawei P50 Pro также оснащается 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 и разрешением 2700:1228 пикселей, батареей ёмкостью 4360 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.