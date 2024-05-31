Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность

Смартфон TECNO CAMON 30 Pro 5G

Где бы вы ни находились, куда бы ни ехали и чем бы ни занимались, гаджеты из нашей подборки будут всегда рядом и помогут выжать максимум из любой ситуации.Лето – лучшее время для путешествий, а какое же путешествие без фотографий? Бренд TECNO выпустил новую модель смартфона CAMON 30 Pro 5G с действительно яркими возможностями фотосъемки. Система камер из основного модуля, ультраширокоугольного и макрообъектива и фронталки предлагает разрешение 50 Мп на всё. Модули снимают в 4К/60, основная камера же получила сенсор SONY IMX890 с OIS и возможностью снимать в формате 100 МП. Процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, выполненный по 4-нм техпроцессу, помогает смартфону справляться с производством видео в 4К даже в ночное время.

Видеорегистратор Digma FreeDrive 410

Модель имеет 6.8’’ AMOLED с повышенной частотой обновления 144 Гц, так что плавная и красочная картинка обеспечена. У CAMON 30 Pro 5G объем памяти составляет 12 ГБ + 256/512 ГБ, что позволит сохранить всю необходимую информацию. С энергоемким аккумулятором на 5000 мАч устройство будет работать долгое время без подзарядки – удобно в поездках!Сегодня на дорогах вместе с автомобилистами встречаются велосипедисты, байкеры, самокатчики и даже моноциклисты. С такой компанией точно не обойтись без видеорегистратора – например, FreeDrive 410 от Digma. Камера с разрешением 2 Мп и углом обзора 120° будет фиксировать обстановку вокруг на протяжении всей вашей поездки в формате HD 1080p.

Наушники открытого типа Baseus Eli Sport 1

Устройство имеет карту памяти объемом 64 ГБ. Среди дополнительных функций, без которых сегодня не обойтись, выделим датчик G-shock, встроенные WiFi и микрофон. Сверхкомпактная модель крепится на 3М скотч, легко размещается в салоне автомобиля и не занимает много места. Видеорегистратор FreeDrive 410 станет незаменимым помощником в дороге.Если не можете представить свою жизнь без спорта, то наушники Baseus Eli Sport 1 легко повысят комфорт ваших занятий на улице. Конструкция открытого типа позволяет следить за происходящим вокруг, тем самым гарантируя безопасность во время прослушивания музыки. Благодаря технологии направленной акустики вы можете наслаждаться любимыми треками без мыслей о том, что потревожите окружающих. Eli Sport 1 защитит вашу конфиденциальность.

Мобильный телефон Philips Xenium E6808

Превосходное качество звука доступно за счет увеличенного динамика 16,2 мм и алгоритма усиления баса. Наушники легкие и хорошо держатся благодаря оптимальному распределению веса. Baseus Eli Sport 1 имеют влагозащиту IPX4, так что не боятся активных занятий спортом.Какое лето без отпуска? Неважно, отправляетесь ли вы в дальнее путешествие или планируете отдыхать на даче, вам наверняка пригодится технологичный, но при этом доступный мобильный телефон. Philips Xenium E6808 с двумя сим-картами объединяет в себе простоту, надежность и продвинутые технологии, скрытые в компактном корпусе. Он работает в сетях всех стандартов, включая современный 4G, так что без связи не останетесь. Есть и Wi-Fi: можно пользоваться самому, а можно организовать точку доступа для раздачи интернета — полезная функция на отдыхе.

Акустическая система Оклик OK-534S

Фирменная технология энергосбережения Xenium в совокупности с батареей 1700 мАч дает устройству автономность до 12 часов в режиме разговора и до 26 суток в режиме ожидания. Яркий фонарик, mp3-плеер и радио пригодятся уютными вечерами, а красочный дисплей 2.8”, камера 2 Мп и слот для карты памяти позволят запечатлеть и сохранить яркие моменты лета.Сложно представить себе летние вечера без хорошего кино и музыки. Оклик предлагает познакомиться с новым саундбаром ОК-534S. Его мощность составляет 10 Вт, а динамики 50 мм с диапазоном частот 60 Гц - 20 КГц обеспечивают объем и высокое качество звука, от глубоких басов до вокала. class="cent">Устройство легко подключить через 3,5mm jack или Bluetooth, также есть порт USB. Многоцветная RGB-подсветка создает непередаваемую атмосферу во время прослушивания, причем сам саундбар экономит место благодаря своему компактному дизайну. OK-534S гарантирует полное погружение в музыку, игры или фильмы.