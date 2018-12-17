Новый смартфон Oppo появился на Geekbench

В последнее время Oppo занимает лидирующие позиции по продажам смартфонов по одной простой причине - компания выпускает несколько разных смартфонов, пытаясь удовлетворить множество различных вариантов использования. Судя по всему, компания планирует представить чрезвычайно доступный телефон, поскольку на Geekbench появилось устройство с чипсетом Snapdragon 625 и ОС Android Oreo.

Тест показывает 855 баллов для одного ядра и 3244 для многоядерности. Цифры соответствуют Oppo R9 с тем же SoC. Процессор имеет восемь ядер, все они из семейства Cortex-A53.