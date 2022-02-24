nubia Z40 Pro получит магнитную беспроводную зарядку

Бренд ZTE Nubia выпустит смартфон Z40 Pro 25 февраля, и это будет первый коммерчески доступный Android-смартфон с магнитной зарядкой. Эта функция была представлена ​​в официальном тизере на Weibo, за которым последовало короткое видео , демонстрирующее технологию.

В Weibo также размещено изображение, раскрывающее устройство механизма — у него есть массив магнитов под катушкой беспроводной зарядки, а также есть пластина для защиты остальных внутренних частей телефона от любых магнитных помех. На фото также видно, что третьей камерой будет камера перископа.

Так же на TENAA появился еще один телефон ZTE, и основываясь на спецификациях, мы думаем, что это Axon 40. Он имеет основную камеру на 64 МП, сверхширокий модуль на 8 МП и камеру на 5 МП. Частота процессора составляет 3,2 ГГц, что соответствует чипу Snapdragon 870. Хранилище имеет четыре варианта (128/256/512 ГБ/1 ТБ), как и ОЗУ (6/8/12/16 ГБ).