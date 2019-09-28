Обзор Adidas FWD-01 и Adidas RPT-01. Плюсы и минусы беспроводных наушников

Компания Adidas выпустила «тканевые» наушники Современный спорт неотделим от музыки: под любимые треки заниматься значительно веселее, чем в тишине. Наушники фактически уже стали частью экипировки спортсменов, и не удивительно, что компания Adidas, которая собаку съела на спортивной экипировке, наконец, представила свои модели наушников.

Отличительной особенностью линейки Adidas Sport, созданной в коллаборации с брендом Zound Industries, стал уникальный «тканевый» дизайн, отлично сочетающийся с новыми моделями кроссовок.

«В создании наушников Adidas Sport мы ориентировались на высочайший уровень исполнения других продуктов бренда, обуви или одежды. Ведь самое важное для нас – это расширить возможности атлетов независимо от дисциплины. И новые наушники именно такие, они призваны вдохновлять людей становится лучше с каждым днём», – считает дизайнер Zound Industrie Элла Реннеус.

В линейку пока входят две модели беспроводных наушников: внутриканальные FWD-01 (для любителей бега) и накладные RPT-01 (для тренировок в зале). Обе модели создавались и тестировались при участии спортсменов из клуба Adidas Creators.

В результате получился синтез комфортной посадки и насыщенного звука, который будет сопровождать атлета на протяжении всей тренировки.

до 16 часов воспроизведения с автопаузой и быстрой зарядкой через USB-C;

набор сменных амбушюры для идеальной посадки;

защита от влаги по стандарту IPX4;

не запутывающийся плетёный провод с встроенными клавишами управления;

магниты для фиксации вокруг шеи;

цена 11 990 рублей.

Особенности внутриканальных FWD-01:

до 40 часов воспроизведения и быстрая зарядка через USB-C;

съёмные амбушюры и внутреннюю дужку можно мыть;

эргономичная конструкция с шарниром, обеспечивающая удобную посадку;

защита от влаги по стандарту IPX4;

управление с помощью джойстика и возможность назначать дополнительные функции;

цена 13 490 рублей.

Особенности полноразмерных RPT-01:

Автор: Артем Костенко