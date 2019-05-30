Обзор плюсов и минусов Motorola Moto G7 Plus. Смартфон с оптической стабилизацией

2019-05-30, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Motorola Moto G7 Plus; [108]
У компании Motorola непростая история. Вначале своего пути – безусловный лидер рынка. Она первой представившая миру такие устройства как рация, пейджер, сотовый телефон и телефон-раскладушка, но не смогла конкурировать в эре смартфонов, потеряла независимость и «пошла по рукам». К счастью, в конце концов компания перешла под управление корпорации Lenovo, которая решила не навязывать своему подразделению новые правила, а дать работать и создавать действительно интересные вещи.

Moto G7 Plus

В итоге, 2 года назад, Motorola вновь вернулась на мобильный рынок, представив несколько уникальных гаджетов. А в этом году, компания представила пользователям линейку доступных смартфонов Moto g7, которая уже успела полюбиться пользователям. Теперь же пришел черед флагмана серии - Moto G7 Plus, выделяющегося двойной основной камерой c оптической стабилизацией изображения.

Moto G7 Plus

«Moto G7 Plus — самый мощный смартфон в новой линейке. Он продолжает традиции серии, предоставляя потребителю продвинутые и нужные технологии, ранее доступные лишь в устройствах высокого ценового сегмента. Наличие оптической стабилизации изображения, сверхбыстрой зарядки 27W и звука от Dolby выделяет модель среди конкурентов в данном ценовом диапазоне», - считает глава бизнес-группы Мобайл Александр Романюк.

Moto G7 Plus

Модуль камеры (16 Мп + 5 Мп), расположенный на круглой площадке по центру смартфона способен делать чёткие снимки при недостаточном освещении, а умные технологии облегчат съемку и обработку фотографий. Интеллектуальная композиция поможет скомпоновать кадр, автосъемка улыбки запечатлеет самый удачный момент. Функция синемаграфии объединяет фотографию и видео, оставляя часть кадра неподвижным, а другую – в движении, а инструмент Cutout поможет легко изменить задний фон.

Moto G7 Plus

Видео смартфон пишет в формате 4K. Добавить драматичности поможет функция замедленной съемки, а показать динамику и яркость впечатлений – режим ускоренной съемки Timelapse (до 32x). Самое приятное, что все нежелательные рывки, тряска и резкие движения будут сглажены функцией Hyperlapse. Выделить важное на снимке способен эффект боке: основная камера снимает с эффектом размытого фона в любом режиме, а фронтальная камера (12 Мп) – в режиме портрета.

Moto G7 Plus

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 и паре с 4 Гб оперативки обеспечивают необходимой уровень производительности. Основной же памяти тут 64 Гб с поддержкой microSD. Батарея на 3000 мАч, поддержит работоспособность смартфона в течение всего дня, а технология быстрой зарядки TurboPower 27Вт, позволит восстановить заряд на 12 часов всего за 15 минут.

Moto G7 Plus

Экран с диагональю 6,2 дюйма имеет разрешение Full HD+ и соотношение сторон 19:9. Следуя модным трендам, тут минимальные рамки и вырез в форме капли. На сканере отпечатков, расположенном на тыльной панели, красуется логотип Motorola. Мощные стереодинамики с технологией Dolby Audio позволят наслаждаться просмотром видео и музыкой.

Moto G7 Plus

Конечно, без фирменных «фишек», ни один современный смартфон не продашь: набор функций Moto Experiences, поможет сделать повседневное использование устройства более простым и понятным. Обновлённая система One Button Nav заменяет три стандартные навигационные кнопки жестами. Скриншот теперь не ограничивается размерами экрана, а сразу после создания его можно редактировать.

Moto G7 Plus

Мгновенное включение камеры или фонарика простым движением кисти удобно при управлении смартфоном одной рукой. Moto G7 Plus работает на чистой операционной системе Android 9.0, что означает быстрое получение обновлений.

Moto G7 Plus

С 30 Мая по 10 июня на модель Moto G7 Plus будет действовать предзаказ в «Связном» и «Ситилинк» по специальной цене 19 990 рублей. Основные же продажи смартфона стартуют с 11 июня по цене 22 990 рублей.

Moto G7 Plus

Автор: Артем Костенко

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Обзор плюсов и минусов Motorola Moto G7 Plus. Смартфон с оптической стабилизациейОбзор плюсов и минусов Motorola Moto G7 Plus. Смартфон с оптической стабилизацией
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