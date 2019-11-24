Обзор плюсов и минусов Vivo V17. Квадрокамеры и NFC за 22990

Среднебюджетные смартфоны продолжают набирать популярность у населения, что неудивительно: мало кто хочет переплачивать сотни долларов за сомнительные преимущества, которые уже через полгода появятся в гаджетах средней ценовой категории. На днях, был представлен смартфон Vivo V17 с полным набором всех современных технологий и трендов за 22 990 рублей. А еще у него квадракамера-бриллиант.

«Vivo V17 — это не только передовые технологии, но и инновационная концепция, которая выводит дизайн на новый уровень и дает возможность пользователям создавать свой уникальный стиль», — считает генеральный директор Эрик Го. Квадрокамеры – тренд 2019 года, помогающий воплотить в жизнь интересные идеи любителей мобильной фотографии.

При этом большинство производителей не заморачивается на счет того, как выглядит сам модуль, оставляя его выпирающим из корпуса бруском. А вот Vivo решила уделить особой внимание этому моменту, вдохновившись образом драгоценных камней: модуль камер смартфона выполнен в виде ромба.

«Драгоценный блеск» придает и градиентный корпус, выполненный в цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман» с оттенками, переливающимися на свету.

Основная камера – это 48-мегапиксельный модуль с высокой светочувствительностью f/1.8. Второй модуль оснащен широкоугольным объективом с углом обзора 120 градусов и матрицей на 8 Мп. Макрообъектив позволит снимать с расстояния 4 см. Последняя камера служит для замера глубины резкости и размытия заднего фона. Фронтальная камера с матрицей на 32 Мп поможет создать качественные селфи. Также тут есть уникальная функция Pose Master, которая подскажет, в какую позу лучше всего встать, чтобы получить идеальный снимок.

6,38-дюймовый экран смартфона имеет Super AMOLED-матрицу и разрешение 2340x1080. Камера спрятана в каплеобразном вырезе. За производительность отвечает чип Qualcomm Snapdragon 665 с 8 ядрами и целых 8 ГБ оперативной памяти.

Постоянной же тут 128 ГБ с возможностью дополнительно ее расширить за счет microSD-слота. Еще одна немаловажная особенность смартфона – наличие емкого аккумулятора на 4500 мАч, что обеспечит более двух суток активной работы. Батарея поддерживает технологию двойной быстрой зарядки. Есть тут и любимый в нашей стране чип NFC.

Гаджет работает на базе ОС Android 9 с оболочкой Funtouch OS 9.2. Фирменная «темная тема» может автоматически изменять цвета большинства популярных приложений по расписанию. Игровой режим поможет следить в режиме реального времени за работой центрального и графического процессоров, а также за температурой смартфона. Кроме того, при его использовании блокируются сообщения и уведомления, а функция изменения голоса защитит конфиденциальность пользователя.

Смартфон будет доступен для покупки с 6 декабря, а сейчас открыт предзаказ, причем подарок за него действительно шикарный – второй смартфон Vivo Y11.

Автор: Артем Костенко