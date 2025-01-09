Тесты и обзор XPG VENTO 120 ARGB WHITE. Доступные корпусные вентиляторы

Тестируемые корпусные вентиляторы XPG VENTO 120 ARGB оснащены подшипником с винтовой нарезкой, обеспечивающим плавную и тихую работу вентиляторов. Вращаются с постоянной скоростью в 1200 оборотов в минуту и поддерживаются адресную подсветку. Представлены в белом и черном вариантах исполнения, относятся к доступному ценовому сегменту.

XPG VENTO 120 ARGB WHITE

Комплектация

Коробка из плотного картона ярко-красного цвета, на ее внутренней стороне приведена подробная информация по характеристикам. Это комплект из трех вентиляторов, включающий набор интерфейсных кабелей, набор корпусных саморезов, а также документацию.

XPG VENTO 120 ARGB WHITE

Внешний вид

Это классические вентиляторы типоразмера 120 мм. Наличие белой и черной версии исполнения сочетается с линейкой корпусов этого производителя.

XPG VENTO 120 ARGB WHITE

Рамка узкая, на уголки крепления нанесены антивибрационные накладки. Толщина корпуса 25 мм.

XPG VENTO 120 ARGB WHITE

Крыльчатка с девятью лопастями. Выполнены из полуматового пластика, формы загнутая. Такая форма при меньших оборотах позволяет прокачивать больше воздуха. На крышке моторного блока нанесен наклейка с логотипом.

XPG VENTO 120 ARGB WHITE

Установлен двигатель с фиксированной частотой вращения 1200 оборотов в минуту. Подшипник с винтовой нарезкой. Заявленный ресурс службы в 60 тысяч часов.

XPG VENTO 120 ARGB WHITE

От каждого вентилятора XPG VENTO 120 ARGB отходит два кабеля длиной 45 см с возможностью последовательного подключения. Один с 3-пиновым PWM и второй с ARGB. ШИМ-управление вентиляторы не поддерживают, регулировать обороты можно будет инструментами материнской платы с использованием DC.

XPG VENTO 120 ARGB WHITE

Подсвечивается вся площадь лопастей. Это адресная подсветка с возможностью синхронизации с остальными компонентами.

XPG VENTO 120 ARGB WHITE

Тесты

Регулировку оборотов вели с помощью ПО материнской платы. Для начала замер на расстоянии 15 сантиметров при обычной работе с офисными приложениями.

XPG VENTO 120 ARGB WHITE

А также в максимальной нагрузке в тех же условиях.

XPG VENTO 120 ARGB WHITE

Итоги

XPG VENTO 120 ARGB WHITE – недорогие корпусные вентиляторы с низким уровнем шумы и хорошей производительностью. Y-разветвители на кабелях питания и подсветки, адресная подсветка, высокий ресурс службы.
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