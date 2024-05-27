Официально: Xiaomi 14 CIVI выйдет 12 июня

Компания Xiaomi объявила, что презентация смартфона Xiaomi 14 CIVI состоится в Индии 12 июня. Производитель уже подтвердил наличие AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, производительного процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, тройной тыльной камеры LEICA с главным модулем на 50 Мп, батареи ёмкостью 4700 мАч и поддержки 67-Вт проводной быстрой зарядки. Предполагается, что в смартфоне будет использоваться основная камера с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 и объектив Leica Summilux), 50 Мп (портретный модуль с 50-мм оптикой) и 12 Мп (сверхширик на 15 мм).