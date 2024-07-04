Официально: iQOO Z9 Lite готов к выходу

Компания Vivo официально объявила, что презентация смартфона iQOO Z9 Lite состоится в Индии 15 июля. Предполагается, что перед нами переименованный Vivo T3 Lite, который был выпущен чуть больше недели назад.

Если информация подтвердится, смартфон получит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, 6,56-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 840 нит, селфи-камеру на 8 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку сотовых сетей 5G, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 802.11 ac, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт.