Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 Pro 4/64GB. Смартфоны Lenovo возвращаются на российский рынок

Многие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно продвигает в России линейку Moto, но не все знают, что она продолжает выпускать смартфоны и под собственным брендом. Правда, до недавнего времени эти гаджеты продавались лишь в Китае, хотя и смогли выбиться там в лидирующие позиции.

Руководство компании Mobilidi оценило финансовый потенциал и решило, что так дело не пойдет, после чего договорилось с производителем о поставках в Россию. Первыми на отечественном рынке появятся решения среднего ценового диапазона Lenovo S5 Pro и Lenovo K5 Pro, а также доступные модели Lenovo K9 и Lenovo A5. Через некоторое время к ним присоединится и флагман Lenovo ZP.

«На данный момент ситуация на рынке мобильных телефонов такова, что помимо двух-трех известных брэндов у конечного пользователя фактически нет выбора, - уверена генеральный директор Mobilidi Галина Халецкая.

– Поэтому мы работаем над тем, чтобы дать этот выбор покупателю, запуская у нас в стране продажи смартфонов от известных и надежных производителей. Для нас большая честь и ответственность стать партнером бренда Lenovo на российском рынке».

Lenovo S5 Pro

Смартфон в цельнометаллическом корпусе отвечает всем требованиям современного покупателя: он тонкий, эргономичный и прочный. Вытянутый экран Lenovo S5 Pro имеет диагональ 6.2”, разрешение FullHD+, и классическую «челку».

Lenovo K5 Pro

Смартфон имеет два сдвоенных модуля камеры: основной на 20 Мп + 12 Мп и фронтальный 20 Мп + 8 Мп. Алгоритмы искусственного интеллекта и светосильная оптика позволяют получать хорошие снимки даже в условиях недостаточного освящения. За чистое и громкое стереозвучание динамиков отвечают усилители Smart PA, аппаратная составляющая Cirrus Logic и софтверная оптимизация звука Dirac. Гаджет использует восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, расширяемой с помощью microSD. В корпус установлена батарея на 3500 мАч с быстрой зарядкой через USB Type-C. Разработчики так же сохранили разъем mini jack. Смартфон работает на ОС Android 8.1. Lenovo S5 Pro будет доступен в трех цветах: золотом, синем и черном по очень привлекательной цене в 15 990 рублей.

Lenovo K9

Lenovo K5 Pro является облегченной версией S5 Pro. Имея вытянутый экран с диагональю 6” и разрешением FullHD+, он уже не заигрывает с вырезами, оставляя сверху ровную полосу. Lenovo K5 Pro тоже работает на чипе Snapdragon 636, но имеет 4 ГБ оперативной и 64ГБ постоянной памяти. Фотографии можно делать на два одинаковых двойных модуля: 16 Мп + 5 Мп. Для восстановления энергии используется разъем USB Tupe-C, а для музыки – стереодинамики и разъем 3.5 мм.Одна из приятных особенностей гаджета заключается в повышенной до 4050 мАч емкости батареи с поддержкой быстрой зарядки. Устройство работает под управлением ОС Android 8.1. Стоимость смартфона – 13 990 рублей.Смартфон имеет менее производительную платформу: восьмиядерный MediaTek Helio P22 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти с поддержкой microSD. Корпус устройства выполнен из стекла.

Lenovo A5

Дисплей здесь имеет размер 5,7” и разрешением HD+. Lenovo, видимо, любит двойные модули камер, поэтому здесь они тоже есть, по 13 Мп + 5 Мп каждый. Камеры умеют фотографировать с эффектом боке, использовать режим расширенного динамического диапазона HDR, программно ретушировать снимок и делать ночные фотографии. Емкость аккумулятора – 3000 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 10 Вт. USB Type-C и mini jack в наличии. Используемая операционка Android 8.1. Цена на российском рынке составит 9900 рублей.

Lenovo ZP

Компактный Lenovo A5 имеет неплохого качества IPS дисплей с диагональю 5,45 дюйма и разрешением 1440x720 пикселей. Ядро системы – процессор Mediatek MTK6739. Бюджета на сдвоенные камеры, по все видимости, не хватило, поэтому тут установлены одинарные на 13 Мп и 8 Мп. Высокая автономность достигается за счет емкой батареи на 4000 мАч, позволяющей наслаждаться HD-видео в течение 8 часов на максимальной яркости.Разъем питания Micro USB, ОС Android 8.1. В зависимости от конфигурации, цена на Lenovo A5 составит: 6990 руб (2+16 ГБ), 7990 рублей (3+16 ГБ) и 8990 рублей (3+32 ГБ).

Флагман обладает стеклянным корпусом в синей и красной градиентной расцветке. AMOLED-дисплей имеет большую диагональ 6,39”, разрешение FullHD+ и вырез в форме полукруга. «Сердцем» смартфона будет 8-ядерный процессор Snapdragon 855, работающий в паре с видеочипом Adreno 640. Оперативной памяти планируется 6 ГБ или 8 ГБ, а постоянной 128 ГБ с поддержкой microSD. В Lenovo ZP ожидается целых 5 модулей основной камеры: 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп + ToF со светосилами соответственно f/2.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/1.8, а также фронтальная на 32 Мп и светосилой f/2.0. Причем все они не выступают из корпуса. Встроенная батарея на 4000 мАч будет поддерживать быструю зарядку 18 Вт. Операционная система Android 9.0. Цена пока не объявлена, но ориентируясь на остальные представленные смартфоны, можно ожидать, что она будет очень «вкусной».

Автор: Артем Костенко