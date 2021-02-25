realme 8 получит камеру на 108 Мп

В последнее время производителям смартфонов достаточно тяжело привлекать к себе внимание аудитории, так как все новинки уже мы видели, удивить пользователя почти нереально и приходится придумывать какие-то нереальные бонусы, чтобы ярко презентовать свой гаджет. Например, инженеры, создающие realme 8, решили использовать передовую камеру с разрешением 108 мегапикселей, которая позволит снимать кадры в очень высоком разрешении. Правда, это вовсе не говорит о качестве снимка, просто у него будет высокая детализация. Благо, релиз смартфона должен состояться уже совсем скоро, так что настоятельно рекомендуем присмотреться и изучить возможности гаджета уже после релиза. Скорее всего, он будет достаточно доступным.