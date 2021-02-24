realme Buds Air 2 порадовали ценой и автономностью

Китайский производитель смартфонов Realme официально выпустил в Индии беспроводные наушники Realme Buds Air 2 после того, как долго тизерил устройство для мирового рынка. И, что самое приятное, данные TWS-наушники могут похвастаться функцией активного подавления шума ANC и режим с низкой задержкой при передаче данных. Более того, новые наушники оснащены 10-миллиметровыми драйверами DLC (Diamond-like Carbon) и подключаются через Bluetooth 5.2, что обеспечивает пользователя достаточно приличным радиусом работы вдали от источника звука. Другое дело, что далеко не всем пользователям понравится дизайн в черном цвете — такие наушники еще проще потерять, чем белые аналоги. Но за эти деньги недостаток достаточно слабый.