realme C30 с чипом Unisoc T612 появился в продаже

Компания realme официально представила смартфон realme C30 на индийском рынке. Цена новинки составляет 96 долларов за версию 2 ГБ + 32 ГБ и 106 долларов за модель с 3 ГБ + 32 ГБ.

Бюджетный realme C30 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ с каплевидным вырезом. Аппаратная начинка устройства представляет собой чипсет Unisoc T612 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Работает смартфон под управлением ОС Android 11 Go Edition с интерфейсом realme UI. Смартфон получит 8 МП заднюю камеру и 5МП фронтальную камеру. Есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth 5.0. realme C30 имеет порт MicroUSB и разъем для наушников 3,5 мм, а также слот MicroSD. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой стандартной зарядки 10 Вт.
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